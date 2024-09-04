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Военное обозрение

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Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» в Спецоперации

Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» в Спецоперации

ВКС России продолжают применять новейший управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром». Недавно стало известно об очередном ударе с использованием управляемой авиабомбы из его состава.

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