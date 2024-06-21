Стилист Николай Овечкин назвал петербургскую моду «уставшей, но очень амбициозной»

И объяснил, как правильно подобрать наряд для артиста Стилист Николай Овечкин посетил еженедельное вечернее развлекательное онлайн-шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники» и рассказал, как к моде относятся петербуржцы.