Стилист Николай Овечкин назвал петербургскую моду «уставшей, но очень амбициозной»

И объяснил, как правильно подобрать наряд для артиста Стилист Николай Овечкин посетил еженедельное вечернее развлекательное онлайн-шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники» и рассказал, как к моде относятся петербуржцы.
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