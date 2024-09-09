The Economist: ВСУ в Донбассе несут большие потери

Серьезные потери националисты несут и в Донбассе. Причем говорят об этом — западные СМИ. В интервью журналистам издания The Economist солдаты ВСУ жалуются на нехватку личного состава — и низкий уровень подготовки резервов.
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