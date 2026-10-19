Платформа распознавания лиц: как устроена технология и что учитывать при внедрении Юлия СавельеваСистемы компьютерного зрения все чаще используются там, где необходимо автоматически идентифицировать человека, сопоставить изображение с базой или контролировать доступ к объектам.