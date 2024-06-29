China Media Group и La República подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали китайская медиагруппа China Media Group и перуанский издательский дом La República с целью обмена контентом и его совместным созданием, а также укреплением дружбы между Китаем и Перу.
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