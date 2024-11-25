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Кого коснётся уплата налога на добавленную стоимость по упрощенке в Крыму

С нового года в России вступают в силу поправки к налоговому кодексу, согласно которым организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения станут плательщиками налога на добавленную стоимость.

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