Зампред Совбеза РФ указал на двойные стандарты Запада на примере ситуации в Израиле

Похоже, что до начала наземной операции в ЦАХАЛ в секторе Газа осталось совсем немного времени. Сегодня стало известно, что израильские власти дали мирным палестинцам, проживающим к северу от населенного пункта Вади Газа, сутки на то, чтобы те эвакуировались в южную часть сектора.
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