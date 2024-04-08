В Тазовском начали судить экс-директора муниципального учреждения

В Тазовском районе стартовал суд над Ириной Чернышевой – бывшим директором МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования».
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