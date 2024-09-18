Как сделать соус из помидоров: лучшие рецепты томатных соусов

Классический томатный соус Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 столовые ложки оливкового масла 1 луковица, мелко нарезанная 2 зубчика чеснока, измельченные 400 г томатных консервов 1 чайная ложка сахара Соль и перец по вкусу Свежий базилик Пошаговое приготовление: Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.