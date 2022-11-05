Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Сушинский о Разине: «Уверен, «Северсталь» не уволит его. Человек делает конфетку сами знаете из чего. Выше одного места не прыгнешь»

Максим Сушинский убежден, что «Северсталь» не будет увольнять Андрея Разина.  Вчера клуб из Череповца одолел «Сочи» (5:4 Б), прервав серию поражений из 6 матчей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх