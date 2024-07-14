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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Сочи» Макарчук о том, что ФНЛ – лучшая лига мира: «Очевидно, что это сарказм. Но ее так называют, потому что она очень тяжелая: большие перелеты, поля не везде хорошие, силовой футбол» 

Хавбек «Сочи» Макарчук о том, что ФНЛ – лучшая лига мира: «Очевидно, что это сарказм. Но ее так называют, потому что она очень тяжелая: большие перелеты, поля не везде хорошие, силовой футбол» 

— «Сочи», «Урал» и «Балтика» в прошлом сезоне обладали далеко не худшими финансовыми возможностями в РПЛ.

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