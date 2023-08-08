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Роман Ротенберг: «Демидов – универсальный хоккеист, даже в защите может сыграть. Кросби может везде выйти, Федоров так играл»

– Демидов по юниорам часто играл в центре. На какой позиции вы видите его в этом сезоне? – Вы видели, как он забил гол с левого круга вбрасывания.

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