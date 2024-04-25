На инаугурацию попадут не все: Путин перестал общаться с главами южных регионов

СТАВРОПОЛЬ, 25 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин взял паузу в общении с главами регионов Юга и Северного Кавказа – особенно тревожным это должно стать для тех губернаторов, кому осенью избираться на новый срок.
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