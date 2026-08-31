В Мексике у здания полиции прогремел взрыв

В Мексике у здания управления полиции взорвался автомобиль. В результате пострадали более 15 человек, в том числе дети.
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