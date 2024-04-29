В Башкирии проходят акции "Зеленая Башкирия" и "Сад памяти"

Длинные майские выходные по всей Башкирии начались с массовых посадок деревьев. Глава региона напомнил, что одновременно в Башкортостане проходят две акции: республиканская – "Зеленая Башкирия" и международная – "Сад памяти".
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