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Спустя полтора месяца Минфин вернулся к размещению ОФЗ

Минфин объявил о первом за полтора месяца аукционе по размещению облигаций. Министерство проведет 2 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29031RMFS, говорится в его сообщении.

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