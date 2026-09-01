Спустя полтора месяца Минфин вернулся к размещению ОФЗ

Минфин объявил о первом за полтора месяца аукционе по размещению облигаций. Министерство проведет 2 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29031RMFS, говорится в его сообщении.