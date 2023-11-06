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«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

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Комментарии
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Erl Schweizer
У Израиля минимум 100 атомных бомб, благодаря США Израиль привык безнаказанно убивать соседей, бомбить с такой же легкостью как из рогатки пуляют по воробьям, кто-то пульнет в ответку по Израилю - преступник. Арабы каждый сам по себе, лозунг &quot;разделяй и властвуй&quot; во всей своей &quot;красе&quot;. Англичане притихли, значит что-то мутят втихоря, у них алхимию никто не отменял, как где-то понарошку или взаправду завоняет - то англичане что-то подмешали или пробирку с саками поросенка кому-то как доказательство вручили.
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