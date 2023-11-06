«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

Erl Schweizer

У Израиля минимум 100 атомных бомб, благодаря США Израиль привык безнаказанно убивать соседей, бомбить с такой же легкостью как из рогатки пуляют по воробьям, кто-то пульнет в ответку по Израилю - преступник. Арабы каждый сам по себе, лозунг "разделяй и властвуй" во всей своей "красе". Англичане притихли, значит что-то мутят втихоря, у них алхимию никто не отменял, как где-то понарошку или взаправду завоняет - то англичане что-то подмешали или пробирку с саками поросенка кому-то как доказательство вручили.