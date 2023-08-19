ФОТО: ЦАРЬГРАД Очередная "горячая" точка на карте Подмосковья – Балашиха. Один из микрорайонов города – Павлино – стонет от засилья мигрантов, превращаясь во вторые Котельники.
РУССКИЙ БУНТ В БАЛАШИХЕ: АФРИКАНЦЫ И АЗИАТЫ КОШМАРЯТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Комментарии
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Олег Орлов
Это оргпреступность... Даже если просто хулиганство... Это больше чем итинг со стороны эмигрантов.... Приехали, пусть живут не по своим законам , а законам страны проживания...
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1 час.
Ольга Кожемякина
Или статейка и аналогичные ей высеры фейковые, и целью их является нагнетания тревожности, страха в обществе, безнадеги. Или это очевидное преступление чиновников миграционных служб, отделов внутренних дел, администраций? Если это так, то пора всех чиновников этих служб отдать под суд за продажность и предательство. Никогда не поверю, что у полиции нет никаких прав наводить порядок, ставить на место понаехавших, привлекать их к ответственности и депортировать.
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1 час.
Кошмар
Нужно создавать народные дружины и ЧОПы для их силовой поддержки.
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22 мин.
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