Бойцы отряда БАРС-11 проходят курс боевой подготовки в Запорожской области

Добровольцы группировки войск «Днепр» совершенствуют штурмовые навыки на полигонах в тыловом районе. Обучение военнослужащих направлено на освоение и закрепление таких критически важных для современного боя навыков, как тактические штурмовые действия, владение трофейным оружием и основы тактической медицины, отмечают в Минобороны.