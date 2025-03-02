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Бойцы отряда БАРС-11 проходят курс боевой подготовки в Запорожской области

Бойцы отряда БАРС-11 проходят курс боевой подготовки в Запорожской области

Добровольцы группировки войск «Днепр» совершенствуют штурмовые навыки на полигонах в тыловом районе. Обучение военнослужащих направлено на освоение и закрепление таких критически важных для современного боя навыков, как тактические штурмовые действия, владение трофейным оружием и основы тактической медицины, отмечают в Минобороны.

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