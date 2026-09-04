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Hurts, Price among six league-winning fantasy football draft targets

Jalen Hurts and Jadarian Price are among UPI senior sports writer Alex Butler's six league-winning targets in 2026 fantasy football drafts.

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