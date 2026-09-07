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ФРГ столкнулась "с тектоническим сдвигом" в партийной системе после победы АдГ – Мерц

ФРГ столкнулась "с тектоническим сдвигом" в партийной системе после победы АдГ – Мерц

Христианско-демократический союз (ХДС) "катастрофически проиграл" выборы в Саксонии-Анхальт, что означает "глубокий перелом для партии", заявил в понедельник, 7 сентября 2026 года, немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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