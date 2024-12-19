Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал одно из решений США по военной помощи Украине.
Маск назвал военную помощь Киеву худшим решением США
Комментарии
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Людмила Боченкова
всё верно Маск говорит!ведь на помойную яму не напосёшь хлама ! украина просто уничтожает свою страну ! так что никакое оружие укро нацискому режиму не поможет!
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15 час.
Анатолий Рябенко
Поддержка США Украины это попытка спасти фашизм во всяком его проявлении с целью нагадить России и славянским народам. Извечная в собственную защиту славян со странами Запада война заканчивалась поражением врагов. И даже по происшествии многих веков эта авантюра католиков продолжается и в наше время. Вывод: надо положить конец подобным фактам и ударить по пунктам противников славянских народов (Ватикан, Англия...).
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14 час.
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