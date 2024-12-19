Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск назвал военную помощь Киеву худшим решением США

Маск назвал военную помощь Киеву худшим решением США

Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал одно из решений США по военной помощи Украине.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
всё верно Маск  говорит!ведь на помойную яму не напосёшь хлама !  украина просто уничтожает свою страну ! так что никакое  оружие  укро нацискому режиму не поможет!
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15 час.
Анатолий Рябенко
Поддержка США Украины это попытка спасти фашизм во всяком его проявлении с целью нагадить России и славянским народам. Извечная в собственную защиту славян со странами Запада война заканчивалась поражением врагов. И даже по происшествии многих веков эта авантюра католиков продолжается и в наше время. Вывод: надо положить конец подобным фактам и ударить по пунктам противников славянских народов (Ватикан, Англия...).
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14 час.

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