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Царьград

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Целиков: Регистрация электромобилей Zeekr выросла на 147% в августе

Целиков: Регистрация электромобилей Zeekr выросла на 147% в августе

В августе в России зарегистрировали 679 электромобилей Zeekr, что на 147% больше, чем годом ранее, сообщает аналитик Сергей Целиков.

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