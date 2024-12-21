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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о «Вашингтоне»: «Приятнее выступать в команде-победителе, чем в той, которая то выигрывает, то проигрывает. Я рвусь в игру, самое главное – не спешить»

– Сейчас все российские новости спорта – о том, что Александр Овечкин после травмы уже тренируется с основным составом «Кэпиталc», но раньше Рождества в игру не вернется.

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