TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Юбилей за 2 миллиона на яхте, брак с молодой женой и пятеро детей: как сложилась судьба Алексея Маклакова

Юбилей за 2 миллиона на яхте, брак с молодой женой и пятеро детей: как сложилась судьба Алексея Маклакова

Актер Алексей Маклаков, получивший всенародную любовь благодаря роли харизматичного прапорщика Шматко в сериале «Солдаты» и ключевой роли генерал-полковника Фёдора Прокопенко в киновселенной «Майор Гром», отпраздновал 65-летний юбилей с особенным размахом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым