Немцы, немцы, кругом одни немцы...

Лет десять назад национальным бестселлером стал роман Александра Терехова «Немцы». Там главный герой, пресс-секретарь префектуры, носит немецкое имя, но к немцам как таковым роман не имеет никакого отношения.
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