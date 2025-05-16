Глава РФПИ оценил роль Трампа и результаты переговоров России и Украины

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле не состоялись бы без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, заявил, похвалив результаты, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 16 мая в соцсети X.