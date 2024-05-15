Статья известна: МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Эстонии

МВД России объявило в розыск бывшего начальника полиции Эльмара Вахера и экс-главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсала по уголовной статье - причём в этот раз она даже известна, в отличие от объявленных ранее в розыск Зеленского и Порошенко.
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