Статья известна: МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Эстонии

МВД России объявило в розыск бывшего начальника полиции Эльмара Вахера и экс-главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсала по уголовной статье - причём в этот раз она даже известна, в отличие от объявленных ранее в розыск Зеленского и Порошенко.