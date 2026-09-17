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Курские новости

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В Курской области ранена женщина, повреждены дома и ЛЭП

В Курской области ранена женщина, повреждены дома и ЛЭП

За сутки в Курской области сбили 258 украинских беспилотников, ВСУ 67 раз обстреляли приграничье, атаковали гражданские объекты и повредили линию ЛЭП, оставив без света свыше 13,7 тыс.

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