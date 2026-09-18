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Царьград

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Новосибирск отложил расселение аварийных бараков до 2029 года

Новосибирск отложил расселение аварийных бараков до 2029 года

Новосибирские власти перенесли расселение жителей трёх аварийных домов в микрорайоне «Телецентр» с 2026 на 2029 год.

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