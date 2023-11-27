Подмосковный бизнес-омбудсмен помог скорректировать сумму задолженности предпринимателя за коммунальные услуги

В сентябре 2023 года на совместном приеме к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву и прокурору Московской области Сергею Забатурину с жалобой на действия ресурсоснабжающей организации обратился бизнесмен из Красногорска.