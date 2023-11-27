Подмосковный бизнес-омбудсмен помог скорректировать сумму задолженности предпринимателя за коммунальные услуги

В сентябре 2023 года на совместном приеме к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву и прокурору Московской области Сергею Забатурину с жалобой на действия ресурсоснабжающей организации обратился бизнесмен из Красногорска.
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