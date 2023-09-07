В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

Как с высокопоставленными родственниками в Украине он мог служить в Российской армии?👿👿👿

Кто знал ? Поэтому и тип пропащий, но вины российского командования летной частью здесь нет.

A

Artekovec

Когда надо, они все знает далеко наперед. А тут вообще слов нет Предателей своей Родины не должно быть вообще! ТОЧКА!