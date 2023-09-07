Любопытно, однако

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В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

В России требуют достать офицера-предателя, угнавшего Ми-8 на Украину

Политнавигатор Военная разведка Украины организовала пресс-конференцию командира российского вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, который, по его словам, добровольно в начале августа угнал свою боевую машину на территорию противника.

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Комментарии
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Alexander Ivanoff
Как с высокопоставленными родственниками в Украине он мог служить в Российской армии?👿👿👿
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кто знал ? Поэтому и тип пропащий, но вины российского командования летной частью здесь нет.
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1 час.
A
Artekovec
Когда надо, они все знает далеко наперед. А тут вообще слов нет Предателей своей Родины не должно быть вообще! ТОЧКА!
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41 мин.

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