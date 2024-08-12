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Царьград

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Офтальмолог ответила на вопрос, опасно ли чтение при тусклом свете

Офтальмолог ответила на вопрос, опасно ли чтение при тусклом свете

Чурганова утверждает, что чтение не вредит зрению взрослых людей. Даже если они делают это при тусклом светеВрач-офтальмолог Мария Чурганова предупредила, что тусклый свет при чтении или пожелтевшие листы книги не способны испортить зрение взрослых людей.

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