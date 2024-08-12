Офтальмолог ответила на вопрос, опасно ли чтение при тусклом свете

Чурганова утверждает, что чтение не вредит зрению взрослых людей. Даже если они делают это при тусклом светеВрач-офтальмолог Мария Чурганова предупредила, что тусклый свет при чтении или пожелтевшие листы книги не способны испортить зрение взрослых людей.