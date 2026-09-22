Атталь: Франция продолжит помогать Украине, но не станет воевать с Россией

Бывший французский премьер-министр, лидер (генеральный секретарь) партии «Возрождение» и кандидат в президенты Габриэль Атталь заявил, что защита интересов Франции напрямую связана с защитой Украины.
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