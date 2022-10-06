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Минздрав предложил разрешить посещение поликлиник без полиса ОМС на руках

Минздрав предложил разрешить посещение поликлиник без полиса ОМС на руках

Минздрав России предлагает предусмотреть возможность для пациентов не носить с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для посещения поликлиники или больницы, достаточно знать его номер, сообщила пресс-служба министерства в среду.

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