Вадим Чебан: "Зачем рисковать и уходить от проверенного поставщика газа?"

Председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан напомнил, что, согласно Постановлению Правительства Молдовы от 22 ноября 2023 года, цена на природный газ для четырех самых уязвимых категорий населения-получателей компенсаций, составит от 12 до 12,6 леев (включая НДС).
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