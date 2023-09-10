Марина Мишункина: россияне считают Китай важным партнером России

Россияне считают Китай важным стратегическим партнёром России, заявила 1-й заместитель генерального директора АО «Аргументы и Факты» Марина Мишункина на семинаре, посвященном 10-летнему юбилею со дня выдвижения инициативы «Один пояс, один путь».