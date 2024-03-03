"Кровавую барыню" пустили под пресс: О чём говорит жёсткое расследование по Собчак

Tania Еременко Собчак - нелюдь и выродок - её испортили деньги. Вообразила себя элитой, а ей бы только на помойку - пьянь и развратница.

АНГЕЛ АНГЕЛ Две шалавы, да они плечевым на автотрассах даже в подметки не годятся, их место в для использования в гетто пришлых....