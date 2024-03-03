Заноза
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Заноза

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  • Виктор Рыбаков
    С таким-то Президентом и его окружением....Александр Роджерс...
  • Цуркан Арк
    👏Александр Роджерс...
  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...

"Кровавую барыню" пустили под пресс: О чём говорит жёсткое расследование по Собчак

"Кровавую барыню" пустили под пресс: О чём говорит жёсткое расследование по Собчак

Неужели в элитных кругах началась большая чистка и страна стоит на пороге качественного рывка? Ведь Собчак — как лакмусовая бумажка, ей все сходило с рук, и если за неё взялись, значит, это не просто так.

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Комментарии
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Tania Еременко
Собчак - нелюдь и выродок - её испортили деньги. Вообразила себя элитой, а ей бы только на помойку - пьянь и развратница.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Две шалавы, да они плечевым на автотрассах даже в подметки не годятся, их место в для использования в гетто пришлых....
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из воды. ТАК БЫЛО И ТАК БУДЕТ С ЭТИМИ ПРОШМАНДОВКАМИ ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ !!!???
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2 час.

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