Танцевальный батл, хиты всех времен и море позитива: День молодежи отметили в Уссурийске

Вчера, 24 июня, в Уссурийске прошел "Музыкальный фестиваль" (0+), посвященный Дню молодежи России. На праздничном концерте прозвучали песни, знакомые всем поколениям от мала до велика, а еще настроение уссурийцам подняли конкурсы, в которых можно было помериться силой, креативом и просто проверить свое везение.