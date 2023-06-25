Танцевальный батл, хиты всех времен и море позитива: День молодежи отметили в Уссурийске

Вчера, 24 июня, в Уссурийске прошел "Музыкальный фестиваль" (0+), посвященный Дню молодежи России. На праздничном концерте прозвучали песни, знакомые всем поколениям от мала до велика, а еще настроение уссурийцам подняли конкурсы, в которых можно было помериться силой, креативом и просто проверить свое везение.
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