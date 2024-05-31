Мантуров выступил перед участниками программы «Время героев»

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Спецоперация на Украине продемонстрировала, что мелочей не существует. Об этом во время своего выступления перед участниками первой группы обучения программы «Время героев» заявил вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.