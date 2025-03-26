На телеканале Москва 24 выходит новое дискуссионное ток-шоу «Вопрос спорный»

31 марта на телеканале Москва 24 стартует новое динамичное дискуссионное ток-шоу «Вопрос спорный». Ведущими программы будут журналист и продюсер Леонид Закошанский и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая.