На телеканале Москва 24 выходит новое дискуссионное ток-шоу «Вопрос спорный»

31 марта на телеканале Москва 24 стартует новое динамичное дискуссионное ток-шоу «Вопрос спорный». Ведущими программы будут журналист и продюсер Леонид Закошанский и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая.
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