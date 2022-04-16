В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок, повлекших гибель граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем в Новоусманском районе Воронежской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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