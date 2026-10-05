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Магнитная буря накрыла Землю с опозданием на сутки, но всё уже закончилось

Магнитная буря накрыла Землю с опозданием на сутки, но всё уже закончилось

Магнитная буря достигала уровня G2 На Земле завершилась вторая магнитная буря этой осени. Она началась примерно на сутки позже первоначального прогноза и достигала уровня G2, соответствующего умеренной геомагнитной буре.

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