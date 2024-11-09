Гендиректор ФГУП «Главное управление специального строительства» арестован по делу о мошенничестве

В Москве Савеловский суд принял решение арестовать до января 2024 года Александра Молодченко, генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России, по делу о мошенничестве.
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