«Маленькому Е три недели»: Эминем стал дедушкой

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт рассказала о пополнении в семье и опубликовала фото своего первенца в личном блоге в соцсетях.
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