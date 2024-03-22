Спасались через чёрный ход. Мужчина вывел людей из "Крокус Сити Холла"

Очевидец рассказал журналистам, как ему удалось спастись во время теракта в "Крокус Сити Холле".Мужчина пришёл на концерт с коллегой и во время стрельбы находился максимально удалённо от выхода, на балконе.
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