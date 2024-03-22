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Спасались через чёрный ход. Мужчина вывел людей из "Крокус Сити Холла"

Спасались через чёрный ход. Мужчина вывел людей из "Крокус Сити Холла"

Очевидец рассказал журналистам, как ему удалось спастись во время теракта в "Крокус Сити Холле".Мужчина пришёл на концерт с коллегой и во время стрельбы находился максимально удалённо от выхода, на балконе.

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