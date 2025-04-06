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Царьград

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Тройное убийство в Липной Горке: подробности и ход расследования

Тройное убийство в Липной Горке: подробности и ход расследования

В деревне Липная Горка под Тихвином 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил трёх человек, одного ранил.

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