Trump Defends Russian Diesel Deal as Energy Ceasefire Claims Unravel

US President Donald Trump, in the face of sharp criticism from officials in Ukraine, Europe, and even his Republican party, defended his decision to allow Russian diesel exports and insisted an energy cease-fire between Kyiv and Moscow is in place despite a lack of confirmation from either side.
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