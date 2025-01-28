Токаев призвал Казахстан усилить сотрудничество с Россией и Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления сотрудничества с Центральной Азией и ЕАЭС в геополитическом контексте и контроля над инвестиционными проектами с Россией, Китаем и США.
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