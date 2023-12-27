Стала известна реакция Макса Ферстаппена на отказ в аренде Mercedes

Стала известна реакция Макса Ферстаппена на отказ в аренде MercedeGetty Images / Red Bull Content PoolМенеджер Макса Ферстаппена прокомментировал ситуацию с трёхкратным чемпионом мира Формулы 1, произошедшую на зимних каникулах в Португалии.
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